Die Experten von Intrynsyc Capital gehen davon aus, dass TerraX nun bereit ist von den jahrelangen Explorationserfolgen zu profitieren. Zudem hätte man mit den neuen Profis die technische Stärke des Unternehmens signifikant ausgebaut.

Der kanadische Edelmetallexplorer TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX-V: TXR) gab im Rahmen seiner Bohrergebnisse Tiefenerweiterungen der Goldmineralisierung vom Projektteil ‚Sam Otto South‘ bekannt.

Wie die Ergebnisse der drei Bohrungen über 732 Bohrmetern mit z.B. 1,26 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) über 25,5 m, einschließlich 1,76 g/t Au über 10,0 m, andeuten, könnte die Zone verdickt und auch in der Tiefe noch weiterhin offen sein. Parallel zu den drei Bohrlöchern sammelte TerraX noch 557 Proben, deren Gehalte bis zu 4,12 g/t Au enthielten.

Quelle: TerraX Minerals

Das Gebiet ‚Sam Otto South‘ ist auf einer Streichlänge von mehr als 2,5 km noch in alle Richtungen offen, wie sich derzeit vermuten lässt. Solche Erfolge verkündet David Suda, Präsident und CEO von TerraX Minerals, natürlich gerne und gab zu verstehen:

„Das Potenzial von ‚Sam Otto‘ wächst weiter. Die Phase zwei der Bohrungen zeigte, dass sich die Goldstrukturen in der Tiefe verdicken und Ergebnisse liefern, die dieses Ziel spannend machen, insbesondere angesichts seiner Größe und Nähe zur erstklassigen Infrastruktur. Die Ergebnisse bestätigen weiterhin das Vorhandensein eines großen mineralisierten Systems, das in alle Richtungen offen für die Expansion bleibt. Die hervorragende Breite und Qualität auf ‚Sam Otto‘ wird ein Schwerpunkt des nächsten Bohrprogramms sein und stellt die beste Gelegenheit dar, unserem Projekt Volumen und Unzen hinzuzufügen. Deshalb freuen wir uns auf unser nächstes Bohrprogramm, das für den kommenden Winter geplant ist. ”

Quelle: TerraX Minerals

Die Goldmineralisierung, die innerhalb des Ziels ‚Sam Otto South‘ anzutreffen ist, befindet sich in 100 - 200 m breiten Scherzonenstrukturen mit starker Serizitumwandlung und Scherung. Die goldmineralisierten Zonen enthalten disseminierte Sulfide. Diese geologischen Merkmale stimmen mit den Beobachtungen in der ‚Sam-Otto-Main‘-Zone überein und zeigen deutlich das noch vorhandene Potenzial der 4,5 Kilometer langen ‚Sam-Otto-South‘-Struktur.



Fachkundige Unterstützung für TerraX

Gegen Ende des vergangenen Monats holte sich TerraX Minerals hochkarätige Expertise in das Unternehmen. Im Rahmen der Gold Matter Corporation Übernahme trat der Detour Gold Gründer Gerald Panneton als Executive Chairman in das Unternehmen ein. Im gleichen Zuge wurde auch Louis Dionne, der ebenfalls erheblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte Dertour Gold hatte, zum Direktor ernannt. Gerald Panneton ist von TerraX scheinbar so überzeugt, dass er zusätzlich zu seiner Beteiligung aus dem Gold Matter-Verkauf weitere 360.000,- CAD investiert. Die Konditionen dafür sind denen der Gold Matter Übernahme gleich.

Erfreut über die Expertise der neuen Leute in der Geschaftsführung zeigten sich auch die Experten der kanadischen Intrynsyc Capital Corporation, die der Meinung sind, dass die Neuzugänge dem Board nicht nur Tiefe und bedeutende Erfahrung verleihen, sondern auch bestens geeignet sind um den Weg von der Entdeckung bis zur Produktion zu ebnen.

Herr Panneton bringt zudem sehr viel Expertise und Kontakte aus den Kapitalmärkten mit, da er bereits für die ‚Detour Lake‘-Mine 2,6 Mrd. USD eingeworben hat. Louis Dionne ist Bergbauingenieur und war ein führender Kopf des Teams von Detour Gold. Die Detour Gold Lagerstätte wurde in weniger als 6 Jahren von einer 1,5 Mio. Unzen-Ressource auf mehr als 15 Mio. Unzen-Ressource ausgebaut in Produktion gebracht.

Nicht zuletzt deshalb gehen die Experten von Intrynsyc Capital davon aus, dass TerraX nun bereit ist von den jahrelangen Explorationserfolgen zu profitieren, und mit den neuen Profis die technische Stärke des Unternehmens deutlich erweitert hat. Daher geht man im Hause Intrynsyc Capital Corporation von zukünftig deutlichen Kurssteigerungen aus.

