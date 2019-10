Continental will seine Antriebssparte komplett ausgliedern - Biogen sorgt für Euphorie - Herbe Enttäuschung bei Hasbro

Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem Kursplus von 4,1% waren die Anteilsscheine von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) am Dienstag Spitzenreiter im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auslöser für den Kurssprung sei ein Vorstandsbeschluss gewesen demzufolge der Konzern seine Antriebssparte Vitesco komplett ausgliedern und anschließend an die Börse bringen wolle. [ mehr