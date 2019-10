Bemerkenswert ist, dass diese zuletzt gute Börsen-Performance in ziemlich starkem Kontrast zu den Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten steht.

Der DAX setzte auch in der vergangenen Woche seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und übersprang erstmals in diesem Jahr kurzzeitig die Marke von 12.900 Punkten. Begründet wurde der Kursanstieg mit der Aussicht auf eine Einigung zwischen China und den USA, wobei sich hingegen die Aussichten auf einen geregelten Brexit wieder etwas zerstreut haben. Denn Premierminister Johnson hat im Unterhaus bei der Abstimmung zum Brexit-Zeitplan eine Schlappe erlitten. Somit steht wieder eine weitere Verschiebung im Raum. Ob Johnson wieder die Option eines harten Brexit aus dem Hut zaubert bleibt abzuwarten.

Im Handelsstreit USA-China bestätigte der chinesische Vize-Außenminister Le Yucheng, dass es bei den Verhandlungen Fortschritte gäbe. Diese Fortschritte manifestierten sich auch im Ölpreis, der wieder leicht angestiegen ist.

Bemerkenswert ist, dass diese zuletzt gute Börsen-Performance in ziemlich starkem Kontrast zu den Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten steht. In den vergangenen etwa eineinhalb Jahren ist die Produktion rückläufig und die Industrie nahe einer Rezession. Einzelne Wirtschaftszweige streichen Tausende Stellen, allen voran, neben dem Chemie und Automobil-Sektor, der stark angeschlagene Finanzsektor. Nebenbei gesagt, europaweit sieht es nicht viel besser aus.

Das ermittelte auch das IHS Markit-Institut. Ihren Berechnungen zufolge sank europaweit die Industrieproduktion im September und steckt in der schwersten Rezession seit 2012. Einziger Lichtblick war der Servicesektor, der minimal zulegen konnte, wenn auch mit der niedrigsten Rate seit 2014. Der Einkaufsmanagerindex hingegen fiel auf den tiefsten Stand seit Juli 2013. Wie das mit den DAX-Hochs in Zusammenhang zu bringen ist? Eigentlich garnicht, außer über die „abgeschafften“ Zinsen und der Marktflutung mit Liquidität.

Gute Nachrichten meldeten wieder die Unternehmen, über die wir regelmäßig berichten. Die aus Redaktionssicht interessantesten Nachrichten finden Sie hier:

Aurania startet Spezialuntersuchung in Ecuador

Aber auch bei der Entdeckung von Metallen wird die Spezialuntersuchung höchstwahrscheinlich sehr nützlich sein.

Fission 3.0 entdeckt neue Zone mit 13,9 % U3O8

Für den Chefgeologen Ross McElroy sind diese hervorragenden Ergebnisse eine weitere Bestätigung der Projektqualität.

Endeavour Silver - sehr gute Ergebnisse mit bis zu 308 Gramm pro Tonne Silber

‚Veta Colorada‘ stellt sich immer mehr als lohnendes Ziel für wirtschaftlichen Silberabbau heraus.

Osisko Gold Royalties – Kursrückgang aufgrund einer guten Nachricht

Noch aus der Zeit der Entwicklung der ‚Canadian Malartic‘-Mine verfügt Osisko bis heute über Ingenieure mit der nötigen Expertise für die Entwicklung von Rohstoffminen. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Osisko Gold Royalties.

IP-Tests bestätigen Treasury Metals Expansionspotenzial

Im kommenden Winter-Explorationsbohrprogramm sollen zunächst ‚Infill‘-Bohrungen in goldführenden Abschnitten mit 111 g/t Au gebohrt werden.

RavenQuest-Kunde mit bahnbrechendem Erfolg und EnWave bekommt weiteren Großkunden

Eines der größten Unternehmen in der Cannabisbranche setzt aufgrund EnWaves führender Technologie auf deren Cannabis-Trocknung und RavenQuest bring Bonify wieder auf Kurs.

Weitere Weltklasse-Bohrlöcher bei Tudor Gold

Tudor Gold erbohrt z.B. 2,006 g/t Gold über 87 Meter mit einem oberflächennahen Intervall von 1,004 g/t Gold über 336 Meter sowie ein Bohrloch mit 0,696 g/t Gold über 826,5 Meter!

