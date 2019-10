Coty - Das anstehende Weihnachtsgeschäft lässt die Parfüm-Umsätze wachsen! CRV von 5:1 könnte drinn sein!

Nach dem angekündigten Verkauf von Teilen des Konzerns machte die Aktie einen Kurssprung! Weiter Kurszuwächse könnten folgen!

Symbol: COTY ISIN: US2220702037

Rückblick: Coty Inc. ist ein US-amerikanischer Parfüm- und Kosmetikhersteller mit Hauptsitz in New York City. Die 19.000 Mitarbeiter entwickeln, produzieren und vertreiben Düfte bekannter Marken wie Adidas, Calvin Klein, Chloé, Chopard, Davidoff, Guess, Jil Sander, Marc Jacobs oder auch Paco Rabanne. 1904 vom französischen Parfümeur Francois Coty in Paris gegründet, ist der Konzern heute der größte Hersteller von Parfüms und machte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 9,4 Mrd. USD. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass die Ankündigung Unternehmensteile verkaufen zu wollen am 21.10. für einen Kurssprung über den Widerstand rund um 10,88 USD geführt hat. Die Aktie konnte somit einen neuen Longtrend etablieren und konsolidiert aktuell auf hohem Niveau über dem EMA 9, der innerhalb von 1-2 Tagen aufschließen sollte.