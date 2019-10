Nanofocus hat die jüngst angekündigte Kapitalerhöhung vollständig platziert. Alle neuen Aktien seien durch den strategischen Partner Carl Mahr Holding GmbH gezeichnet worden, teilt das m:access-notierte Unternehmen aus Oberhausen mit. „Gezeichnet wurden die 670.316 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 1 Euro je Aktie”, so die Gesellschaft am Mittwoch. Durch die Transaktion hat die Carl Mahr Holding GmbH ihre Beteiligung an ...