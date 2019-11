Das Erfrischungsgetränk „Kollago“ ist kurz davor, in den Markt einzutreten. Laut der Firma Sanpuro Vertrieb GmbH in Düsseldorf ist seit Jahren ein Trend zu Funktionsgetränken zu sehen, womit man Genuss und Schönheitspflege miteinander verbindet.

Nicht nur ein gewöhnliches Erfrischungsgetränk

Gewöhnlich kennt man in Fitnessdrinks angereichertes Pulver, welches man nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten konsumiert. Demnach hat das Unternehmen ein Erfrischungsgetränk hergestellt, welches in 250-Mililiter-Dosen und 250-Mililiter-Glasflaschen erscheinen soll. Man vergleicht den Lifestyle-Drink eher mit einer Bionade, als irgendwelchen Fitness-Präparaten. Die Marketingabteilung der Sanpuro Vertrieb GmbH betont, dass Schönheitspflege Spaß machen soll. Exklusivität schreibt man in dem Unternehmen groß, dementsprechend sind auch die Geschmacksrichtungen gut ausgewählt. Mit Gurke-Limette-Basilikum beginnt Sanpuro seine Geschmacksrichtungen. Der herbsüße Granatapfel folgt dann in Kürze. Laut Sanpuro entscheiden die Kunden über die nächsten Geschmacksrichtungen. Bemerkenswert ist, dass der Beauty Drink im Wesentlichen in Gastronomiebetrieben, Welnesshotels und im hochpreisigen Einzelhandel erhältlich sein wird. Es soll klar gemacht werden, wohin die Reise gehen soll. Die Marketingexperten denken eher an Spaß und Entspannung, als an traditionellen Anti-Aging-Fanatismus.