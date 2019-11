× Artikel versenden

EZB-Politik: „Die Droge Geld wird weiter verabreicht“

Covesto-Geschäftsführer Wais Samadzada spricht im Interview über den Wechsel an der EZB-Spitze, ausbleibende Zinsen und was einen guten Fonds ausmacht.FondsDISCOUNT.de: Der Wechsel an der Spitze der EZB ist vollzogen. Christine Lagarde wird wohl die …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.