Wie im Vorjahr kommt NorCom nach drei Quartalen auf eine Gesamtleistung von 10,0 Millionen Euro. Das EBITDA sinkt von 0,9 Millionen Euro auf 0,8 Millionen Euro. Die Gesellschaft spricht von einer stabilen Geschäftsentwicklung in einem schwierigen Marktumfeld. Das Unternehmen ist stark in der Autobranche vertreten.Aktuell arbeitet NorCom an einer Weiterentwicklung von EAGLE. Hier setzt man künftig auch auf die rechtssichere ...