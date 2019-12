Ölpreise legen etwas zu - Opec-Treffen im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag vor einem Treffen des Ölkartells Opec etwas gestiegen. Nach leichten Verlusten am Morgen konnten die Preise im Mittagshandel wieder an die kräftigen Gewinne vom Vortag anknüpfen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 63,42 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 58,62 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise nach einem unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA noch kräftig gestiegen. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den Anstieg vom Vortag außerdem mit dem jüngsten Optimismus an den Finanzmärkten, dass es doch zu einem baldigen Handelsabkommen zwischen den USA und China kommen könnte.