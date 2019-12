OLG Düsseldorf urteilt: Sind Anrufe vom Versicherungsmakler Pflicht oder Belästigung?

Ein Versicherungsmakler rief einen Kunden an, um ein neues Angebot zu unterbreiten. Der fühlte sich vom Anruf belästigt und zog vor Gericht. Der Makler berief sich auf seine Pflicht, den Kunden nachzubetreuen, in dem Rahmen habe er ihn angerufen. Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke von der Kanzlei Jöhnke & Reichow kommentiert eine Entscheidung des OLG Düsseldorf.

Darf ein Versicherungsmakler sogenannte Service-Anrufe bei seinen Kunden tätigen? Mit der Frage beschäftigte sich das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mit Urteil vom 19. September 2019 (Az. 15 U 37/19) im Rahmen eines Wettbewerbsprozesses. Insbesondere sollte das Gericht klären, ob der Versicherungsmakler seinen eigenen Kunden anrufen und ihm weitere Angebote unterbreiten darf. Die Entscheidung ist durchaus bedeutend.Der SachverhaltEin Versicherungsmakler rief einen Bestandskunden im Rahmen eines sogenannten "Service-Calls" an, um ihm ein neues Angebot zu unterbreiten. Bei dem Kunden handelte es sich um einen Geschäftsführer, der Anruf ging jedoch an ihn als Verbraucher. Der Kunde hatte im Vorhinein nicht ausdrückliche eingewilligt, solche Anrufe zu erhalten. Er fühlte sich von seinem Versicherungsmakler belästigt und ließ diesen wettbewerbsrechtlich abmahnen.Der Versicherungsmakler wandte sich gegen diese Abmahnung. Als Begründung führte er unter anderem an, er sei als Versicherungsmakler gesetzlich verpflichtet, seine Kunden zu betreuen, zum Beispiel auch im Rahmen einer sogenannten Nachbetreuung. "Service-Calls" durch Versicherungsmakler stellten eine solche Nachbetreuung dar. Der Versicherungsmakler ließ die Angelegenheit rechtlich überprüfen.Die Entscheidung des GerichtsDas Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf stufte "Service-Calls" durch Versicherungsmakler als Belästigung ein und sah in der Tat einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht: Dem Anruf lag keine vorherige Einwilligung des Kunden zugrunde. Der Versicherungsmakler hatte den Geschäftsführer mehrfach in dessen Eigenschaft als Verbraucher zwecks Durchführung eines sogenannten "Service-Calls" angerufen. Entsprechende Anrufe stellten jedoch Werbung nach Paragraf 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dar.