A380-Flugzeugfonds: Rückzug auf Raten

Die Entscheidungen der Airlines

Der Airbus A380 ist mit viel Vorschusslorbeeren und Begeisterung gestartet. Der Hype ist lange vorbei und nach Singapore Airlines und Air France macht nun auch Emirates einen Rückzieher.

Air France betreibt insgesamt zehn Flugzeuge vom Typ A380. In einem exklusiven Interview erläutert Airline-Chefin Anne Rigail dem Luftfahrtjournalisten Andreas Spaeth auf aero.de die Hintergründe. Ein Aspekt für den Rückzug ist demnach, dass der A380 im Flugbetrieb immer ein sehr schwieriges Flugzeug gewesen sei, man spezielle Abfertigungsgeräte brauche, Pisten und Rollwege erneuern müsse und spezielle Fluggastbrücken benötige. Hinzu komme die anstehende Erneuerung der Kabinen. Die Kosten für die Erneuerung der Kabinen seien riesig, sie belaufen sich auf 35 Millionen Euro pro Flugzeug, so Rigail. Ferner stünden bald die großen Wartungsarbeiten („D-Check“) an. Zusammengerechnet sind die Kosten so hoch, dass Air France glaubt, es sei besser, die Flotte zu erneuern, also den A380 auszumustern. Das nüchterne Fazit von Rigail lautet: „Es war immer schwierig mit der A380“.