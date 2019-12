Dank des nun neu gegründeten ‚Advisory Boards‘ gewinnt U.S. Gold Corp. extrem stark an Expertise hinzu!

Immer wieder hervorragende Explorationsergebnisse, eine Unternehmensübernahme mit einem äußerst interessanten und vielversprechenden Projekt und nun die Bildung eines hochkarätigen Beirats mit ausgewiesenen Minenexperten. So liest sich die jüngste Agenda des US-amerikanischen Basis- und Edelmetallexplorers U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU).

Dank des nun neu gegründeten ‚Advisory Boards‘ gewinnt U.S. Gold Corp. extrem stark an Expertise hinzu! Denn die beiden in das Board berufenen Manager, Ewan Downie und Mario Stifano, sind bereits mit der erfolgreichen Umwandlung von Explorationsunternehmen in profitable Produzenten bestens vertraut.

Ewan Downie ist CEO und Direktor bei Premier Gold Mines Ltd. (TSX: PG) und Chairman im Board von Wolfden Resources Corp. (TSX-V: WLF). Herr Downie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Explorations- und Bergbauindustrie und ist einer der wenigen, noch jungen Explorations-CEOs, der ein Unternehmen, wie seine Premier Gold Mines, erfolgreich in einen stetig wachsenden Goldproduzenten umgewandelt hat. Nicht zuletzt deshalb genießt er ein sehr hohes Ansehen in der Branche.

Mario Stifano, CPA, CA, ist ausgewiesener Marktkenner mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung. Herr Stifano hat bisher für verschiedenste Unternehmen mehr als 650 Mio. USD eingeworben. Alleine als CFO von Lake Shore Gold hat er für das Unternehmen rund 500 Mio. USD eingeworben, und daraus zwei Goldminen in Kanada entwickelt, die mittlerweile mehr als 180.000 Unzen Gold produzieren. Während seiner Zeit als CFO bei Ivernia wurde die weltweit größte Bleimine entdeckt und ebenfalls aufgebaut. An einem weiteren genialen Coup war er maßgeblich als Executive Chairman von Mega Precious Metals beteiligt, als die kanadische Lagerstätte ‚Monument Bay‘ auf eine Produktionskapazität von 3,5 Mio. Unzen Gold erweitert und anschließend an Yamana Gold verkauft wurde.

Edward Karr, Präsident und Chief Executive Officer von U.S. Gold Corp. -https://www.commodity-tv.com/play/us-gold-acquisition-of-maggie-creek-pfs-for-keyhole-copper-deposit-in-2020/ -, zeigte sich sichtlich stolz, diese hochkarätigen Herren in seinem Unternehmen begrüßen zu dürfen, als er sagte:

„Das gesamte Team von U.S. Gold Corp. freut sich, Ewan Downie und Mario Stifano in unserem neu eingerichteten ‚Advisory Board‘ willkommen zu heißen. Sowohl Ewan als auch Mario sind ausgewiesene Branchenführer mit enormer Erfahrung und hervorragenden Kontakten. Sie wurden im Zuge der Orevada Metals, Inc.-Übernahme Aktionäre unseres Unternehmens und wir freuen uns auf ihre zukünftigen strategischen Beiträge und Leitlinien.”

Auch Premier Gold Mines CEO Ewan Downie freut sich, Mitglied von U.S. Gold Corp. zu sein und erklärte:

„Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Portfolio an Explorationsprojekten in Nevada, einem der produktivsten Bergbaugebiete der Welt, zusammengestellt. Sowohl der ‚Carlin‘- als auch der ‚Cortez‘-Trend bergen ein enormes Potenzial und gehören zu den wichtigsten Goldtrends des Staates.“

Er freue sich schon jetzt darauf, seine Erfahrung bei der Weiterentwicklung der Explorationsprojekte ‚Keystone‘ und ‚Maggie Creek‘ mit einbringen zu können.

Mario Stifano fühlt sich ebenfalls sehr wohl als Aktionär und Teammitglied von U.S. Gold. Es sei ihm eine Ehre und Freude seine Erfahrung und Kontakte zur Steigerung des Shareholder Value einzusetzen. Für ihn seien U.S. Golds ‚Maggie Creek‘- und ‚Keystone‘-Projekte die derzeit besten Explorationsziele in Nevada.

Begeisterung schlug dem Unternehmen auch von den Analysten des Investmenthauses H.C. Wainwright & Co. in ihrem Research-Update von etwa Mitte November entgegen, in dem die Experten ein 52-Wochen-Kursziel von 2,70 USD vergaben. Derzeit notiert U.S. Gold Corp. gerade einmal bei rund 0,82 USD!!!

