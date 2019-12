Neues Produkt: Wells Fargo AM startet Anleihefonds

Der Investmentableger der US-Bank Wells Fargo kommt mit einem neuen Rentenfonds auf den Markt. Einen Großinvestor hat man auch schon gefunden.Die Fondsgesellschaft Wells Fargo Asset Management startet einen Rentenfonds mit dem Namen Global Investment Grade Credit Fund (ISIN: LU2045855553). Er soll ein maximales laufendes Einkommen liefern und dabei das angelegte Geld schützen.Grundlage sind einzeln über fundamentale Kriterien ausgewählte Anleihen von globalen Unternehmen mit mindestens Investmentqualität. Das Managerquartett Henrietta Pacquement, Scott Smith, Jonathan Terry und Alex Temple soll Fehlbewertungen ausnutzen und dabei auch Anleihen über sogenannte Relative-Value-Positionen gegeneinander laufen lassen.Stein des Anstoßes für den Fonds ist der Umstand, dass der britische Pensionsfonds Nest Wells Fargo AM für eine ebensolche Strategie mit Unternehmensanleihen verpflichtet hat. Nest wolle in den kommenden zwölf Monaten 500 Millionen Pfund dort hineinlegen, kündigte die Chefin fürs internationale Kundengeschäft, Deirdre Flood an.