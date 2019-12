Frankfurt (ots) - Fokus auf Erträge höherer Qualität / Global Income Fund bietet

seit 11 Jahren verlässliche Erträge / Seit Auflage in 2008 mehr als 4,15

Milliarden Euro ausgeschüttet



Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sind überzeugt:

Multi-Asset-Anleger können trotz zunehmendem wirtschaftlichem Gegenwind immer

noch attraktive Ertragsmöglichkeiten finden. Dies belegt auch die aktuelle

Ausschüttung des Income-Klassikers JPMorgan Investment Funds - Global Income

Fund, die bei 4,15 Prozent lag (Anteilklasse A (div) - EUR, Stand November 2019,

die Ausschüttungen sind nicht garantiert). "Dank unserer äußerst breit

gestreuten ertragsorientierten Multi-Asset-Strategie ist es trotz defensiverer

Ausrichtung des Portfolios unverändert möglich, attraktive laufende Erträge aus

Zinsen und Dividenden zu vereinnahmen und auszuschütten", betont Fondsmanager

Michael Schoenhaut, der den Fonds seit nunmehr elf Jahren managt.





Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für dieaktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Die Verlässlichkeit der Ausschüttungenwird nicht nur angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds von immer mehrAnlegern geschätzt - inzwischen beläuft sich das Fondsvolumen des Global IncomeFund auf mehr als 28 Milliarden Euro. Über alle Anteilklassen und den gesamtenZeitraum kumuliert wurden den Anlegern stolze 4,1 Milliarden Euro ausgeschüttet."Die Höhe der jeweiligen Ausschüttung ergibt sich durch die erwartete laufendeRendite des Fonds aus Zinsen und Dividenden. Wir schütten also nicht aus derSubstanz aus", betont Schoenhaut. Und ein weiterer Vorteil derertragsorientierten Income-Strategie: "Im Kalenderjahr 2019 wurden Kursrückgängedes globalen Aktienmarktes nur zu unter 30 Prozent mitgemacht. BeiKurssteigerungen partizipierte der Fonds aber zu rund 60 Prozent. Das zeigt,dass wir im Spätzyklus gut aufgestellt sind", erläutert Schoenhaut.Kein unmittelbares RezessionsrisikoAuch wenn der wirtschaftliche Ausblick ungewiss bleibt, da die Schwäche desWelthandels und des verarbeitenden Gewerbes die Aussichten für das globaleWachstum gedämpft hat: "Die Arbeitsmärkte sind robust und die Finanzen derPrivathaushalte bleiben relativ stark, was unsere Ansicht bestätigt, dass eineRezession auf kurze Sicht unwahrscheinlich ist", so der Experte. Er geht jedochdavon aus, dass das Umfeld niedriger Zinsen und Erträge noch einige Zeitvorherrschen wird. "Niedrige oder teilweise inzwischen sogar negative Renditenauf Bankeinlagen machen es notwendig, dass sich auch defensivere Anleger auf derSuche nach Erträgen stärker rendite- und damit gleichzeitig risikoorientierteren