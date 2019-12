Die OPEC+ hat die Ölpreise unter Kontrolle

Wie erwartet, befanden sich die Anleger vor dem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank in einer abwartenden Haltung. Entsprechend wenig Bewegung herrschte an den Börsen. Und genauso wenig, wie gestern Abend (MEZ) die US-Notenbanksitzung die Kurse nachhaltig in eine neue Richtung bewegen dürfte, ist heute mit einer Überraschung bei der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zu rechnen – obwohl es hier einen Wechsel an der Spitze gegeben hat.

EZB steht vor einer Überprüfung der strategischen Ziele

Christine Lagarde wird auf ihrer ersten Pressekonferenz als neue EZB-Chefin die Entscheidungen des EZB-Rats erläutern. Dazu werden maximal aktualisierte ökonomische Prognosen sowie die Ankündigung einer Überprüfung der strategischen Ziele erwartet. Die Überprüfung der geldpolitischen Strategie hatte Lagarde zuvor bereits mehr oder weniger offiziell angekündigt. Und da der Auftrag der EZB recht eng gefasst ist, bedeutet „strategische Ziele“ in diesem Zusammenhang den Umgang mit dem Inflationsziel.