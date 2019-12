Paris (www.aktiencheck.de) - Allen Unkenrufen zum Trotz hat die US-Wirtschaft den nach wie vor schwelenden Handelskonflikt mit China bisher recht gut überstanden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar würden die Bäume auch in den Vereinigten Staaten nicht in den Himmel wachsen; nach einem BIP-Wachstum von 2,9 Prozent in 2018 würden die Ökonomen des Internationalen Währungsfonds für dieses Jahr "nur" noch einen BIP-Zuwachs von 2,4 Prozent erwarten. [ mehr