Deutsche Bank – 2020 wird alles besser?

Die Deutsche Bank startet mit einem Aufwärtstrend in das neue Jahrzehnt. Zu Handelsbeginn stehen die Vorzeichen für das größte deutsche Kreditinstitut positiv. Anleger greifen bei der Deutschen Bank zum Capped-Bonus VF8V11. Offensiver ist der Discount-Call HZ48VD von Onemarkets mit Cap 7,50 Euro.

Startschuss zur Comeback-Rallye?

Im Jahr 2019 hinkten Deutsche Bank und Commerzbank dem Gesamtmarkt meist klar hinterher, in der zweiten Jahreshälfte sind die Aktien beider Institute sogar auf neue Tiefststände gefallen. Das neue Jahr startet dagegen verheißungsvoll. Am ersten Handelstag des Jahres 2020 können die Aktien der beiden Großbanken kräftig zulegen: Für die Deutsche Bank geht es zwischenzeitlich um rund fünf Prozent aufwärts, bei der Commerzbank sind es sogar fast sieben Prozent. Damit schlagen sie sich besser als der Branchenindex Eurostoxx Banks, der mit einem Plus von fast zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2019 klettert.