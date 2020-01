Das waren die absatzstärksten ETF-Anbieter 2019

Im ETF-Geschäft aktiv zu sein ist keine Garantie auf Nettozuflüsse

Wer denkt, dass das ETF-Geschäft für jeden Anbieter in Europa nur eine Richtung kennt, der irrt: Zwar konnte die europäische ETF-Branche im Kalenderjahr 2019 im Aggregat satte Nettomittelzuflüsse in Höhe von 107 Milliarden Euro verzeichnen, dennoch mussten in diesem Umfeld insgesamt 18 von 53 ETF-Anbietern (also exakt ein Drittel der Anbieter) Nettomittelabflüsse verzeichnen.

Auch mit Blick auf jene 36 ETF-Anbieter, die 2019 in Europa Nettomittelzuflüsse verbuchen konnten, waren die erhaltenen Investorengelder alles andere als einigermaßen normalverteilt. In Zahlen ausgedrückt: Im arithmetischen Mittel konnte jeder der 36 Anbieter mit positiven Nettomittelzuflüssen 2019 um attraktive +3,15 Milliarden Euro zulegen – bei Betrachtung des Medians waren es lediglich +289,67 Millionen Euro.