„Greta-Fonds“ oder das 1 x 1 der Nachhaltigen Anlagen

Es wird nicht lange dauern bis die „politisch korrekte“ öffentliche Finanzindustrie befeuert durch den Klimahype die Alternativen Anlagen (Sustainable Funds) wiederentdeckt.

„Rendite und Gewissen“ ist zwar ein altes Anlagethema. Ökologische und vergleichbare Anlagen wurden immer wieder zwecks Streuung in die großen Depots aufgenommen. Zu befürchten bleibt jedoch, dass im Unterschied zu früher in dem heute politisierten und ideologisierten Umfeld, dass gesunde Maß an Zurückhaltung auf Kosten der Rendite verloren gehen wird. Zumal wenn weniger seriöse Finanzproduktanbieter mit guten politischen Kontakten „auf den fahrenden Zug aufspringen“ dürfen. Das kann bis in die höchsten Kreise gehen, wenn selbst die EZB beim Kauf „grüner Anlagen“ missbraucht wird. https://taz.de/Die-EZB-koennte-gruener-werden/!5635035/