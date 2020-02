Janus Henderson Investors: Hamish Chamberlayne zu jüngsten Entwicklungen bei SRI-Kapitalanlagen

Die globalen Aktienmärkte beendeten das Jahr mit einem Schlussspurt, und der MSCI World Index legte im vierten Quartal um mehr als 8% gemessen in US-Dollar zu. Damit summiert sich seine Gesamtrendite für 2019 auf über 25%. Auf Anzeichen einer gewissen Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagierten die Märkte positiv. Die US-Notenbank behielt ihren Leitzins bei, und mehrere andere Zentralbanken rund um den Globus signalisierten einen expansiveren geldpolitischen Kurs. Für Pfund-Sterling-Anleger fiel die Renditebilanz schwächer aus, da das britische Pfund als Reaktion auf den fulminanten Wahlsieg der Konservativen bei den Parlamentswahlen in Großbritannien aufwertete. Für viele Anleger verbindet sich damit die Hoffnung auf größere politische Stabilität und ein Ende des Brexit-Dramas. Mit ihrer wachsenden Zuversicht verhalfen Anleger einigen konjunkturempfindlicheren Sektoren wie Informationstechnologie, Finanzen und Werkstoffe zu einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung. Industrie- und Kommunikationsdienstleistungen verbuchten ebenfalls gute Renditen, während die eher defensiven Sektoren Versorger, Verbrauchsgüter und Immobilien hinterherhinkten.

Für das Thema Nachhaltigkeit war 2019 ein wichtiges Jahr, in dem es etliche wirtschaftlich bedeutsame ökologische Ereignisse in die Schlagzeilen schafften. Möglicherweise werden wir 2019 im Rückblick als einen Wendepunkt für die Schaffung eines breiteren öffentlichen Bewusstseins für die Dringlichkeit globaler Umweltprobleme sehen.

Im letzten Jahr gab es den ersten Konkurs, der direkt dem Klimawandel zuzuschreiben ist: Der kalifornische Energieversorger PG&E musste Insolvenz anmelden. Verheerende Brände in dicht besiedelten Gebieten in Kalifornien, aber auch in Südostasien und Australien sowie in unberührter Wildnis im Amazonas-Regenwald und am Polarkreis, oft begleitet von Rekordhitze, beherrschten das ganze Jahr über die Schlagzeilen. Es war auch das Jahr, in dem ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden zum Gesicht einer weltweiten Klimaprotestbewegung wurde und die globale Verschmutzung durch Plastik sowie die Umweltkosten der Fleischproduktion ins Bewusstsein vieler Menschen rückten.