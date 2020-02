Wenn die Tesla-Aktie nach ihrem steilen Kursanstieg weiter korrigiert, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) vor einer deutlichen Korrektur stehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Tesla-Aktie fiel am 03. Juni 2019 auf ein Tief bei 179,99 USD zurück und startete danach zu einer rasanten Rally, die zu Beginn dieser Woche extreme Ausmaße annahm, als die Aktie an zwei Tagen hintereinander unter extrem hohem Volumen je bis zu 20 Prozent zulegte. Dabei kletterte der Wert auf ein Allzeithoch bei 968,99 USD. Solche extremen Anstiege gibt es immer mal wieder. Meist sind sie ein Blow Off. Ein Blow Off ist das Gegenstück zum bekannteren Sell Off.