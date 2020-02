Northern Data kündigt neue Partnerschaften an. Man stehe „vor dem Abschluss einer Reihe von strategischen Partnerschaften mit global agierenden Konzernen, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden”, heißt es vonseiten des Kryptowährung-Unternehmens am Montag in einer Mitteilung. Details zum Stand der Verhandlungen oder der Art der Partnerschaften nennt Northern Data nicht.Derweil rechnet die Gesellschaft damit, dass ...