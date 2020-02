Aus Diesel-Bussen werden Elektrobusse - Voltabox schließt langfristigen Umrüstungsrahmenvertrag ab

- Mehrjährige Zusammenarbeit zwischen Voltabox und e-troFit vereinbart

- Voltabox liefert Hochleistungs-Batteriesysteme für Busse und Lkw - Erste Umrüstungen von Mercedes Citaro-Bussen bereits in 2019 gestartet

- Umsatzvolumen von Voltabox in diesem Bereich in 2020 im einstelligen Millionen-Bereich erwartet - dynamische weltweite Expansion in den kommenden Jahren geplant

Delbrück, 12. Februar 2020 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] hat die bereits im vergangenen Jahr begonnene Zusammenarbeit mit der e-troFit GmbH jetzt durch den Abschluss eines Rahmenvertrags langfristig gesichert. Voltabox wird damit zum präferierten Lieferanten der Hochleistungs-Batteriesysteme für die Umrüstlösung von e-troFit für Diesel-Busse.

"Der Ansatz von e-troFit ist logisch und faszinierend zugleich. Der technisch und kommerziell perfekt adaptierte Bausatz zur Umrüstung auf einen E-Antriebsstrang ist umfassend durchdacht, intensiv erprobt und verspricht eine langfristige Lösung. Ich bin begeistert, dass Voltabox mit seiner Batterie-Technologie und der weitreichenden Expertise für Bus-Anwendungen einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch die Modernisierung von im Feld befindlichen Dieselbussen leistet. Dies ermöglicht die Reduktion von Emissionen in den Innenstädten auf breiter Front", erklärt Jürgen Pampel, CEO der Voltabox AG.