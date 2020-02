Gestern hat Varta vorläufige Zahlen für 2019 publiziert. Der Umsatz legt um 34 Prozent auf 364 Millionen Euro zu. Beim bereinigten EBITDA steht fast eine Verdopplung auf 98 Millionen Euro in den Büchern.Eine Reihe von Analysten reagieren auf die Zahlen. So bestätigen die Experten von Warburg die Verkaufsempfehlung für die Aktien von Varta. Das Kursziel steigt von 66,00 Euro auf 67,00 Euro an. 2019 war aus ihrer Sicht ein ...