Kann die Covestro-Aktie in naher Zukunft das Minimalziel von 42,16 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht bei der in einer langfristigen Abwärtsbewegung befindlichen Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) nach der Veröffentlichung der Zahlen die Chance, einen kleinen Boden auszubilden. Nachdem die Aktie im Januar 2018 bei 95,78 Euro ein Allzeithoch erreichte, ging es nach einem Doppeltop bis zum 15.8.19 auf bis zu 37,30 Euro nach unten. Nach einer Erholung auf 48,18 Euro fiel die Aktie wieder auf das Augusttief zurück. Am 3.2.20 wurde die Abwärtsbewegung gestoppt und die Aktie bildete ein kleines aufsteigendes Dreieck mit der oberen Begrenzung bei 39,73 Euro aus. Verbleibt der Aktienkurs oberhalb von 39,73 Euro, dann könnte der Aktienkurs rasch auf 42,16 Euro und in weiterer Folge auf bis zu 48,18 Euro ansteigen. Unterhalb von 37,30 Euro droht ein Rückfall auf bis zu 30 Euro.

Anleger, die von einem bald eintretenden Kursanstieg auf zumindest 42,16 Euro ausgehen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.