Breaking News für Hollister +++ Hollister ist in Kalifornien die Nr. 1 mit seinen Prerolls +++ Produkte jetzt schon in fast 170 Stores +++ Aktie im Penny-Segment +++ Große Spekulation auf Kursvervielfacher +++ Soeben wichtige Meldung veröffentlicht

Meldung: Neues Produkt mit zusätzlichen Millionenumsätzen erwartet! Lancierung noch vor 1. April 2020

Die kanadisch-kalifornische Hollister gibt soeben bekannt, dass man bis spätestens Anfang April ein neues Produkt der sog. HashBone-Linie auf den Markt kommt: die „MiniBones“, eine 5er-Packung Haschisch-Prerolls zu je 0,5 g.

HashBone ist laut Angaben von Hollister in Kalifornien die Nummer-Eins-Marke unter den Haschisch-Prerolls. Jedes Gramm HashBone wird von Hand verpackt und enthält eine “erlesene Mischung aus 25 % „Bubble Hash“ aus Kaltwasserextraktion und 75 % hochwertigen Blüten. Die Blüten werden an der kalifornischen Central Coast geerntet, während das mit Hilfe der Kaltwasserextraktion hergestellte „Bubble Hash“ von Hollister selbst produziert wird.

Die 5-er Packung Haschisch-Prerolls zu je 0,5 g, die sogenannten „MiniBones“, sind voraussichtlich spätestens ab 1. April 2020 zu einem durchschnittlichen Preis von 30 US-Dollar (zzgl. Steuern) im Handel erhältlich.

Auf Grundlage des aktuellen Kundenstamms von HashBone prognostiziert das Hollister-Management eine Nachfrage nach 65.000 Einheiten im Jahr 2020.

– So heißt es in der soeben veröffentlichten Meldung. 65.000 Einheiten zu 30 USD netto, rund 2 Mio. USD!

Wir glauben, dass der Markt auf diese Meldung entsprechend positiv reagieren dürfte. Die Aktie von Hollister Biosciences ist in unseren Augen ein richtiger Geheimtip unter den Cannabisaktien.

Hollister Biosciences*

WKN: A2PVHU

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

News: Hollister Biosciences Inc., the creator of California’s #1 hash-infused pre-roll HashBone, announces the launch of HashBone MiniBone pre-roll packs.

Hollister Biosciences ist der Erfinder von HashBone, laut eigenen Angaben Kaliforniens Nr. 1 unter den Haschisch-Prerolls. Erst kürzlich meldete das Unternehmen, dessen Aktie noch im Pennybereich handelt, die Partnerschaft mit einem der größten Namen in der amerikanischen Cannabis-Bewegung. Gemeinsame Produkte sollen noch in diesem Jahr auf dem Markt lanciert werden.

Ferner gibt es auch Spekulationen über Partnerschaften mit weiteren “großen Namen” der Branche, deutete der Firmengründer und CEO des Unternehmens mehrere in einem kürzlich veröffentlichten Interview “Partnerschaften mit großen Namen” an.

Die nun bekannt gegebene Partnerschaft mit einer der größten Legenden im Cannabisbereich ist jedenfalls schon einmal beeindruckend! Denn dieser Name ist in den USA quasi als Synonym für die Cannabisbewegung zu betrachten:

“Er setzt sich unentwegt für eine flächendeckende Legalisierung von Cannabis ein und ist trotz seines inzwischen recht hohen Alters eine der führenden Personen in der amerikanischen Cannabis-Bewegung.” – Wikipedia

Genau mit diesem Herren vermeldete die kanadisch-amerikanische Hollister Biosciences kürzlich einen potenziellen Millionendeal. Mit Tommy Chong schließt man hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs von Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong‘s Cannabis™ ein Lizenzabkommen ab.

Tommy Chong ist seit 40 Jahren und seit dem Debüt seiner Filmsaga mit Cheech Marin „Cheech & Chong“ ein unbestrittenes Symbol der Cannabiskultur. Fakt ist: Wenn Sie einen Cannabiskonsumenten fragen, welche Berühmtheit das Gesicht von Cannabis ist, würden die meisten wahrscheinlich Snoop Dogg, B-Real von Cypress Hill oder Cheech & Chong nennen. – Forbes Magazin

Die Tinktur Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong‘s Cannabis™ wird exklusiv über das Vertriebsnetzwerk von Hollister Cannabis Co. vertrieben und voraussichtlich bereits ab dem 1. März 2020 in Cannabisverkaufsstellen in ganz Kalifornien erhältlich sein.

Hollister rechnet in den ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit mit einer Produktion von 25.000 Einheiten von Full Spectrum Elixir 1:1 von Tommy Chong‘s Cannabis™ mit einem geschätzten Verkaufspreis von 70 Dollar (US) pro Einheit, die allesamt über Hollisters Vertriebsnetzwerk verkauft werden. – Potenzielle Millionenumsätze allein im kalifornischen Markt! Die Tinktur Full Spectrum Elixir 1:1 der Marke Tommy Chong‘s Cannabis™ weist ein THC-CBD-Verhältnis von 1:1 auf und dürfte zukünftig insbesondere für seine medizinischen Eigenschaften geschätzt werden.

„Ich arbeite nur mit den besten Unternehmen zusammen und freue mich sehr, dass Hollister Cannabis Co. sein beeindruckendes Full Spectrum Elixir von Tommy Chong’s Cannabis™ für mich auf den Markt bringt.“ -Tommy Chong zur Partnerschaft mit Hollister

Spekulation

Der Hollister-CEO und Firmengründer hatte bereits vor dieser Meldung eine Spekulation ausgelöst. Wortwörtlich erklärte er gegenüber Alyssa Boston, Reporterin vom “The Cannabis Investor”:

“Sehr bekannte Namen werden bald mit unserer Hollister-Plattform in Verbindung gebracht werden. Ich kann jetzt noch keine Details besprechen, bis diese öffentlich gemacht werden.” – Carl Saling – Gründer & CEO von Hollister

Nun, Fakt ist, dass der Deal mit Chong massives Potenzial mitbringt, sollen die gemeinsamen Produkte schon im März in den Handel kommen.

Fakt ist wohl ferner, dass derzeit Anleger das meiste Geld im Cannabissektor verdienen, die in der Lage sind, die absolut unterbewerteten “Perlen” der Branche zu finden. Sales, ein gewaltiger Markt, verkaufsbereite und innovative Produkte, Markenpositionierung und erhebliches Wachstumspotenzial sind ein paar Stichworte, die unserer Meinung nach über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wir haben mit Hollister Biosciences ein Unternehmen gefunden, dessen Namen Sie wahrscheinlich bereits kennen!

Nein, in diesem Fall geht es aber nicht um die weltweit bekannte Kleidungsmarke, sondern um hochqualitative Cannabisprodukte. Hollister Biosciences ist das erste Unternehmen, das im kalifornischen Hollister eine Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Cannabisprodukten erhalten hat. Das Unternehmen ist erst seit Ende 2019 an der Börse und die verschiedenen THC-Produkte von Hollister sind schon heute in fast 170 Stores in Kalifornien erhältlich!

Hollister ist Erfinder von HashBone, laut eigenen Aussagen derzeit die Nummer 1 der Haschisch-Pre-Rolls (vorgerollte Joints) in Kalifornien

Tatsächlich legt das Management von Hollister ein atemberaubendes Tempo hin, hat es neben der Marke Hollister noch vier weitere Markenprodukte im Programm, u.a. auch einen ganz speziellen Tee (Rebel Tea unter der Handmarke Rebel Hemp, komplett aus Hanf gebraut und jetzt bereits erfolgreich in Las Vegas eingeführt) oder auch eine CBD- Tinktur für Hunde (Purity Penibles). HashBone ist laut eigenen Angaben (siehe soeben lancierte Meldung) die kalifornische Nummer 1 unter den vorgerollten Hasch-Joints (da dürfen wir auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein).

Die Aktie von Hollister Biosciences erscheint auf dem aktuellen Kursniveau von fast schon lächerlich anmutenden 0,17$ (CDN, letzter Schlusskurs an der Heimatbörse in Kanada) ohnehin extrem “billig” zu haben und wir glauben, dass Anleger jetzt bereits sehr kurzfristig auf ganz deutlich höhere Kurse spekulieren dürfen. Eine Andeutung des Managements in einem erst kürzlich veröffentlichten Interview lässt weiteren erheblichen Spekulationsspielraum zu, ist hier von “bekannten und großen Namen” (Mehrzahl) und nicht nur einem Namen (einer ist mit Chong bereits gefallen) die Rede.

Weitere Spekulation auf erste Quartalszahlen: Noch in diesem Jahr Netzwerk von 350 Stores erwartet

Außerdem werden bereits zeitnah Quartalszahlen erwartet, die im Erfolgsfall zusätzlich den Kurs anheizen dürften. Wir glauben, dass Hollister das Zeug mitbringt, in Kalifornien zu den dominierenden Cannabisplayern aufzusteigen. Die Produkte und das Branding sind überzeugend, das Vertriebsnetzwerk mit jetzt schon fast 170 Store gewaltig. Noch in diesem Jahr sollen es laut Hollister-Gründer Saling 350 werden.

Ja, die Zielgruppe für Hollister Biosciences und seine THC-Produkte ist derzeit der größte legale Cannabismarkt der Vereinigten Staaten: Kalifornien! 2,5 Milliarden USD setzten Retailer 2018 mit Cannabisprodukten in Kalifornien um (in Washington waren es gerade einmal 1 Milliarde, in Oregon 0,6 Mrd. USD). Schon bis 2022 sollen die Umsätze in Kalifornien auf rund 7,7 Mrd. USD heranwachsen.

Neben THC auch Hanf und somit die gesamten USA im Visier

Das Hollister-Management ist clever, denn mit der Gründung der Rebel Hemp Company zielt man mit seinen einzigartigen Hanfprodukten neben den THC-Produkten von Hollister (Kalifornien) auch auf die gesamten USA ab, ein Markt, der bis 2024 auf rund 20 Mrd. USD heranwachsen soll. Hollister ist nicht nur clever, was seine Planung angeht, sondern auch strikt bei der Umsetzung: Die ersten THC-Produkte von Hollister können schon heute in 170 Verkaufsstellen in ganz Kalifornien erstanden werden und erfreuen sich laut CEO und Gründer Carl Saling bereits großer Beliebtheit. Jetzt wurde auch die Einführung des neue Hanf-Joints von Rebel Hemp bekannt gegeben.

Erste Quartalszahlen werden schon Ende März erwartet und es dürfte feststehen, dass die Aktie von Hollister Biosciences dann im Erfolgsfall auf einem völlig anderen Kursniveau notieren dürfte. Denn die Börsenbewertung des bislang kaum beachteten Unternehmens liegt derzeit bei nicht einmal 20 Mio. Dollar (CDN), und das, obwohl man bereits die erste Entwicklungsphase hinter sich gelassen hat und sich jetzt neben der Lancierung weiterer Produkte auf Marketing und Sales konzentrieren kann, denn hierauf kommt es letztlich an. Bis Ende 2020 will Carl Saling mit seinen THC-Produkten von Hollister bereits in mindestens 350 Stores sein. Die Umsätze dürften in Höhe schellen. Vor allem dürfen wir aber wohl auch bereits sehr kurzfristig weitere “sehr bekannten Namen” spekulieren, die Saling erst kürzlich im Interview angedeutet hat.

Unsere Einschätzung:

Wir glauben, dass Anleger sich mit einer Position an die Aktie von Hollister Biosciences “herantrauen” sollten und im Erfolgsfall wahrscheinlich schon sehr kurzfristig einen “Depotboost” von mehreren hundert Prozent verbuchen könnten. Das Risiko erscheint in Hinblick des sehr niedrigen Aktienkurses, eines sehr solide aufgestellt wirkenden Geschäftsmodells und den überproportional hohen Chancen durchaus moderat (natürlich sind Investments in Microcaps dennoch immer mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko behaftet).

Über Hollister Biosciences:

Hollister Biosciences ist ein in Kalifornien ansässiges, vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit der Vision, das gefragte Premium-Markenportfolio an innovativen, qualitativ hochwertigen kalifornischen Cannabis- und Hanfprodukten zu sein. Hollister wendet ein vertikal integriertes Modell mit hohen Margen an und kontrolliert dabei den gesamten Prozess – von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. vom Saatgut zum Regal. Die Produkte von Hollister Cannabis Co. umfassen HashBone, das erste handwerklich hergestellte, mit Haschisch angereicherte, vorgerollte Produkt der Marke, sowie das lösungsmittelfreie Bubble-Hash, vorverpackte Blüten, vorgerollte Produkte, Tinkturen, Verdampfungsprodukten und Vollspektrum-CBD-Tinkturen für Haustiere. Hollister Cannabis Co. bietet außerdem die White-Label-Herstellung von Cannabisprodukten. Die kalifornische Tochtergesellschaft Hollister Cannabis Co. ist das erste staatliche und lokal lizenzierte Cannabisunternehmen in der Stadt Hollister (Kalifornien), dem Geburtsort des American Biker.

Informieren Sie sich hier selbst über Hollister Biosciences:

Webseite: https://hollistercannabisco.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von Hollister Biosciences.

