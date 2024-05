In den vergangenen Tagen hat sich das Kursgeschehen normalisiert. Nachdem die Aktie auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen war, versuchte sie bereits einen, wenn auch bislang erfolglosen Ausbruch über die Marke von 10 Euro.

Nach dem vor zwei Wochen vorgelegten Geschäftsbericht crashte die Aktie von Evotec um über 30 Prozent. Anleger zeigten sich über den Verlust in Höhe von 84 Millionen Euro sowie den Verzicht des Hamburger Unternehmens darauf, einen detaillierten Ausblick zu präsentieren , entsetzt.

Ist der Crash damit bereits kaufenswert oder sollten Anleger vor einem Einstieg abwarten? Diese Frage soll ein Blick in den Chart beantworten:

Crash zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt

Seit ihrem 20-Jahres-Hoch im September 2021 handelt Evotec in einem Abwärtstrend. Seither scheiterten mehrere Bodenbildungsversuche, sodass sich der Preisverfall nach dem jüngsten Jahreswechsel noch einmal beschleunigte.

Zwischen Januar und April bemühten sich die Käufer der Aktie noch einmal um einen ausgedehnten Stabilisierungsversuch, der aber mit dem Crash vor zwei Wochen abgebrochen wurde – zu einem für die Aktie kritischen Zeitpunkt, denn die hatte gerade erst die 50-Tage-Linie zurückerobert.

Anzeichen für eine Trendwende? Fehlanzeige!

Für das neue Mehrjahrestief bei 8,52 Euro hat die Aktie gegenüber ihrem letzten Hoch rund 81 Prozent an Wert eingebüßt. Der Chart deutet darauf hin, dass das noch nicht alles gewesen sein könnte und Anleger weitere Verluste zu befürchten haben.

Der Grund hierfür ist zum einen das Fehlen von Unterstützungen. Selbst aus dem Langfristchart lässt sich der nächste mögliche Supportbereich auf Basis von Wochen- und Monatskerzen erst zwischen 8,00 und 7,50 Euro verorten.

Zum anderen deutet auch die technische Indikation nicht auf eine zeitnahe Erholung oder gar Trendwende hin. Zwar war der Relative-Stärke-Index auf Tagesbasis zeitweise überverkauft. Das Kursgeschehen der vergangenen Tage hat diesen Zustand aber bereits konsolidiert, sodass der RSI weitere Schwäche der Aktie erlaubt.

Der Trendstärkeindikator MACD hingegen ist tief in den Minusbereich gerutscht und signalisiert damit einen ebenso dynamischen wie intakten Abwärtstrend. Zu ersten Verbesserungen im Aktienkurs kommt es üblicherweise erst, nachdem dieser zumindest die (rote) Signallinie überwunden hat. Ein solcher Schritt könnte gegenwärtig noch viele Wochen entfernt sein.

Fazit: Keine rasche Erholung zu erwarten

Damit ist in der Aktie von Evotec kurzfristig nicht mit einer Erholung zu rechnen. Im Gegenteil lässt der Chart und die technische Indikation weitere Schwäche erwarten, sodass sich an einem Einstieg in die Aktie interessierte Anleger gedulden sollten. Ein mögliches frühes Einstiegssignal wäre der Sprung des MACD über die Signallinie.

Wer als Anleger ohnehin Sicherheit bevorzugt, der sollte entweder auf ein prozyklisches Kaufsignal warten, ein solches könnte sich für den Sprung über 12,50 Euro ergeben, oder erst nach einem fortgesetzten Abwärtstrend im Bereich von etwa 8,00 Euro investieren – dieser Preisbereich dürfte eine höhere Sicherheitsmarge als der aktuelle bieten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 9,605EUR auf Tradegate (08. Mai 2024, 13:21 Uhr) gehandelt.