Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn eine markante Haltezone wurde nun unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 129 Euro am 31.01.2020. Die Konstellation verspricht also höchst brisant zu werden! ( Welche Aktie besser ist als Wirecard, lesen Sie hier )

Investoren, die generell von WIRECARD überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Schließlich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.