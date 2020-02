Anleihemärkte 2020: Zu früh, um auszusteigen

„Unsere Meinung ist eindeutig: Bleiben Sie in den Anleihenmärkten investiert“, sagt Robert Tipp, Chief Investment Economist und Head of Global Bonds bei PGIM Fixed Income. „Das mag zunächst seltsam klingen – vor allem, wenn man das Zinsniveau und die Spreads in den Industrieländern betrachtet. Dennoch dürften Anleihen auch weiterhin höhere Renditen liefern als Barmittel, und dass trotz der allgemeinen Befürchtungen, dass die Zinssätze bereits ihren Tiefstand erreicht haben und der Konjunkturzyklus dem Ende nah ist. Unsere Überzeugung basiert dabei nicht bloß auf den derzeitigen Bedingungen, sondern auch auf langjähriger Erfahrung. Erst im vergangenen Jahr hat uns der 40 Jahre alte Bullenmarkt bewiesen, dass er nach wie vor große Zahlen schreiben kann – für uns war das noch nicht das Finale.

Wenn wir uns die Anleihemärkte im Detail anschauen, so sind die Leitzinsen schon seit geraumer Zeit niedrig, während die Kredit-Spreads unterdurchschnittlich sind. Die Spread-Kompression und leicht sinkende Zinsen haben jedoch in Kombination mit dem Roll-Down-Effekt von Spread- und Renditekurven in drei der vergangenen vier Jahre zu beträchtlichen Renditen geführt. Zugegeben, auf Grundlage der aktuellen Rendite- und Spread-Niveaus bietet der Markt derzeit keinen Raum für ähnlich hohe Erträge. Und dennoch können die aktuellen Konditionen Anleihen treiben. Hierfür müssen aus unserer Sicht zwei Bedingungen erfüllt sein: erstens anhaltend niedrige Zinsen und zweitens ein verlängerter Wirtschaftszyklus. Nach unseren Prognosen für das Jahr 2020 ist dies erfüllt.

Treuer Begleiter Niedrigzins