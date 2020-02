»Maikäfer, flieg«, so sangen einst die Kinder, »der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist in Pommerland und Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg!« – Ich sang es auch, auch als Kind schon. Ich weiß nicht, wer es mich lehrte. So weit wir wissen, spricht das Lied vom Dreißigjährigen Krieg. Wir können es anders deuten. Männer

Der Beitrag 2015 wiederholt sich nicht – 2020 wird eine ganz neue Dimension erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dushan Wegner.