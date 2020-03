12.250 auf 11.750 nachbörslich – wieder 500 Punkte innerhalb von 6 Stunden weg im DAX. Der nächste Mini-Crash. In diesen Tagen sind wir mit unserem Börsenbrief im Turbo-Dienst stündlich für Euch da, denn es gibt eine Menge Geld zu verdienen, schöne Trades zu tätigen und immer am Ball zu sein. Jedenfalls dann, wenn man solche Tage gut nutzen will. Börse macht da Spaß, wenn man es richtig macht. Mit dem von uns hier empfohlenen Turbo-Bear auf den DAX konntet Ihr heute beispielhaft von 11 auf 15 Euro in 5 Stunden rund 40% Gewinn mitnehmen. Die WKN war GB9S24. Genauso bei Wirecard. Der Short bei 122 Euro hat sich nachbörslich ausgezahlt. Die KA90LE haben wir bei 1,70 Euro zum Gewinnmitnahmen empfohlen. Um 20 Uhr konntet Ihr ihn zu 1,40 Euro zurückkaufen. Konkrete Tradingtipps mit Zeit, Stückzahl, Größe und Take Profit bekommt Ihr in unserem Turbo-Dienst. Der ist etwas für alle, die offensiv und chancenreich handeln wollen. Und so nah am Ball sein wollen wie in wohl keinem anderen Börsendienst. Nun aber gute Nacht kurz nach 22 Uhr. Morgen ab 8 Uhr ist mein Team wieder für Euch da. Daniel