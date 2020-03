Eyemaxx platziert Kapitalerhöhung komplett

Trotz der schwierigen Bedingungen an der Börse hat das Immobilien-Unternehmen Eyemaxx Real Estate die jüngst angekündigte Kapitalerhöhung komplett platzieren können. „Dabei wurden sämtliche 880.000 neue Aktien zu je 9,00 Euro emittiert und somit das Grundkapital von 5.350.568 Euro auf 6.230.568 Euro erhöht”, so das Unternehmen am Donnerstag. Den Emissionserlös beziffert die Gesellschaft auf 7,92 Millionen Euro vor Kosten ...