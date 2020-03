Der Tod, die Panik - und die nächste große Überraschung für DAX und Dow

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Herzschlag erhöht sich, der Blutdruck steigt, wir atmen schneller, die Pupillen weiten sich - Panik! Die Welt hortet Klopapier und räumt die Aktiendepots leer. Schockstarre, Käuferstreik im DAX. Was uns so erschreckt, ist der Tod - der aus dem Schatten ins mediale Rampenlicht tritt, so Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". [ mehr