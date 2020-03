DAX – EZB sorgt für Entlastung!

Kurz nach dem (freundlichen) Start an der Wall Street nahmen die deutschen Blue Chips wieder Fahrt auf und schraubten sich im Top bis auf 8.668 Punkte. Das „Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)“, das 750 Milliarden Euro schwere Hilfspaket, das EZB-Chefin Christine Lagarde in der Nacht zu Donnerstag auf den Weg brachte, konnte die Märkte letztlich dann also doch ein Stück weit stabilisieren. Kann der Index nun auch die 9.000er-Marke zurückerobern, würde sich dadurch Platz für eine Erholung in Richtung 10.000 Zähler ergeben.

Das war spannend: Nachdem der deutsche Leitindex am gestrigen Vormittag im Plus gestartet war, sackten die Kurse im weiteren Verlauf mehr und mehr ab. In der Folge ging es bis auf das Tagestief bei 8.258 Punkten hinunter, womit das bisherige Jahres- bzw. Korrekturtief bei 8.256 Zählern beinahe punktgenau auf den Prüfstand gestellt wurde. Spätestens jetzt dürften viele mit dem nächsten tiefroten Handelstag gerechnet haben. Doch:

Während der DAX endlich etwas Luft im Abstiegskampf holen konnte, ging es für die europäische Gemeinschaftswährung im freien Fall abwärts! Gegenüber dem US-Dollar büßte der Euro gestern über 2% an Wert ein und stürzte direkt auf ein neues Jahrestief bei 1,0658 USD. Dabei belastete vor allem der dramatische Absturz des ifo-Geschäftsklimaindex die Notierungen; dessen Fall von 96,0 Zählern im Februar auf 87,7 Punkte im März ist der größte Rückgang seit 1991 und zudem der niedrigste Stand seit Sommer 2009. Eine Rezession im Euro-Raum scheint unausweichlich, und das spiegelt sich in den Kursen wider! Der nächste Halt ist dabei im Chart nun bei 1,06 USD zu finden, es folgen die Haltestellen bei 1,05 und 1,03 USD. Auf der Oberseite würden der Re-Break bei 1,10 für Stabilisierung und den neuerlichen Aufwärtstrendwechsel, die Rückeroberung der 1,12er-Marke für Entspannung sorgen!

Weiter abwärts ging es gestern auch mit dem Goldpreis , womit wir den Devisenmarkt hinter uns lassen und zu den Rohstoffen wechseln. Damit bestätigte das gelbe Edelmetall den Rutsch unter die 200-Tage-Linie vom Vortag und könnte nun anfällig für weitere Kursrücksetzer werden. Dabei geht es zunächst um die Verteidigung der 1.450er-Haltezone; geht die verloren, müsste im nächsten Schritt mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 1.400/1.390 USD gerechnet werden! Gelingt indes der Rebound – wofür es allerdings mindestens über die 1.500er-Schwelle und den GD200 zurückgehen sollte – würden sich die nächsten Kursziele direkt wieder auf den massiven Bremsbereich rund um 1.550 USD stellen. Einen Re-Break an dieser Hürde vorausgesetzt, wäre anschließend erneut Platz bis 1.600 USD.

Ganz anderes Bild dagegen am Ölmarkt, wo sich die Notierungen deutlich erholen konnten. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent ging es bis auf 28,64 USD hinauf, das US-amerikanische Pendant West Texas Intermediate (WTI) kletterte in der Spitze bis auf 27,72 USD. Damit kann beim Ölpreis zunächst von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau gesprochen werden; hält die Aufwärtstendenz am heutigen Freitag an, sollte es im nächsten Schritt bis an, besser noch über die 30-Dollar-Hürde gehen. Von dort aus kann der (Rück-)Weg nach oben in 5-Dollar-Abschnitte eingeteilt werden, denn die folgenden Kursziele sind bei 35, 40 und 45 USD zu finden. Auf der Unterseite werden die Haltezonen dagegen immer übersichtlicher; verlieren die Notierungen auch den Halt bei 20 USD, könnte auch ein Absturz bis in den Bereich um 10 USD nicht mehr ausgeschlossen werden.

