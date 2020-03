× Artikel versenden

Anlegerverlag Nel ASA: Das darf doch nicht wahr sein!

Die Aktienmärkte klettern heute den dritten Tag in Folge. Eine solche „Siegesserie“ hat es seit dem Beginn der Corona-Krise nicht gegeben. Der Dax schloss sogar erstmals wieder über 10.000 Punkten. Und was macht Nel ASA? Das Vorzeigeunternehmen aus dem Wasserstoff-Sektor kommt nicht vom Fleck. Welche Aktien aus dem Bereich Wasserstoff in Kürze wieder durchstarten, lesen […]





