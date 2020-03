Kapitalmarktexperten der DWS geben Tipps: Was mache ich mit meinem Fondssparplan, was können Dividendenfonds und ist Gold eine Alternative?

Auch wenn sich die Börsen in den vergangenen Tagen etwas erholt haben: Die Angst vor dem großen Crash ist da. Um etwas Orientierung zu geben, haben die Finanzexperten der DWS neun Wegweiser zusammengestellt. Hier die Fragen und Antworten.

1. Anleger fragen sich: Wie lange geht es noch so turbulent weiter in der Wirtschaft und an den Märkten?