Wie stark die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Flugverkehr ausfallen, sieht man derzeit an den Verkehrszahlen von Fraport zum Frankfurter Flughafen. Das Haupt-Drehkreuz Deutschlands, an dem unter anderem die Lufthansa stark vertreten ist, meldet für die Kalenderwoche 13/2020 einen Absturz der Passagierzahl um mehr als 90 Prozent auf 118.965 Fluggäste. In der Cargo-Sparte liegt das Minus „nur” bei 27,5 Prozent auf 33.147 ...