Robeco Multi-Asset-Stratege: Risiken in zwei Richtungen am Aktienmarkt

Jedoch warten die Skeptiker möglicherweise auf ein Tief, das bereits hinter uns liegt, sagt Peter van der Welle, Strategieexperte im Multi-Asset-Team von Robeco. Bis mehr Klarheit herrscht, gehen damit für die Anleger Risiken in zwei Richtungen einher, stellt er fest.

Die Panik angesichts des Coronavirus und die dadurch ausgelösten Kurseinbrüche an den Märkten haben viele dazu veranlasst, aus Aktien in relativ sichere Staatsanleihen oder sogar Unternehmensanleihen auszuweichen.

„In dem seit 1929 schnellsten Kursrutsch bei Aktien in Bärenmarkt-Territorium hinein spiegelt sich die beispiellose Unsicherheit im Hinblick auf die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf die Weltwirtschaft“, so Peter van der Welle. „Verschärfend hinzu kam der plötzliche Kurswechsel der OPEC und anderer Ölförderländer am Markt für Rohöl.“