NanoRepro will mit Covid-19-Schnelltests auf dem Börsenhype rund um Werte mitschwimmen, die an Behandlungs- und Diagnostikmethoden in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie arbeiten. Während man die Einführung der Tests für den Verkauf zunächst an medizinisches Fachpersonal als auch zuletzt an Privatanwender im März jeweils groß per DGAP-Mitteilungen breit ankündigte, ist man bei aktuellen Entwicklungen deutlich weniger erpicht ...