Amazon, Apple, Wirecard – Jahrhundertchance für Ihr Geld

Liebe Leser, unsere Depots in unserem Börsendienst haben sich in den letzten Wochen sehr erfreulich entwickelt, unsere Leser waren natürlich auch nicht völlig unversehrt mit uns durch die Abschwungphase gekommen (Crash), jedoch konnten wir einen sehr großen Teil der Zwischenverluste wieder gutmachen. Haben den DAX weit hinter uns gelassen. Unter anderem mit Aktien wie Wirecard, aber auch Berücksichtigung von Apple oder Amazon und Verständnis für den speziellen Markteinfluss. Dieser Markt ist die Chance Ihres Lebens! Allerdings wird die Depotaufstellung der nächsten Monate nicht linear erfolgen. Geduld, Verstand, Wissen und Disziplin – das muss man bewahren. Und den Markt “lesen”. Euphorie und Angst nutzen. Antizyklik. Und dies kombiniert mit einem Warren Buffett-Ansatz. Unser Ostergeschenk für alle – testen Sie uns gerne im Börsendienst 2 Wochen kostenfrei. Oder sichern Sie sich beim Jahresabo den Vorzugspreis. Wir freuen uns, denn mittlerweile sind 97,2% von vielen Hundert Lesern seit Beginn noch dabei. Vielen Dank, schöne Ostern und hier eine kleine Markteinschätzung.

Augen zu und durch ist kein probates Mittel bei der Geldanlage. Erst recht nicht in der aktuellen Phase. Ob diese die beste oder die schlechteste Chance aller Zeiten ist, bestimmen Sie selbst!

Ein Crash am Aktienmarkt ist schmerzhaft. Zumal dann, wenn er in einer Dynamik passiert wie nie zuvor. Auch wir mussten uns in unserem Börsendienst bei Feingold Research erst einmal schütteln, doch seit vier Wochen klappt die Einstellung auf die Marktlage bestens und die Verluste wurden auf ein kleines Level reduziert. Wichtig ist gegenwärtig mit dem Kapital zu arbeiten, das man zur Verfügung hat. Klingt simpel, ist es aber nicht. Ob eine Depotposition im Minus oder im Plus liegt, ist erst einmal egal. Wichtig ist es, im aktuellen Traumumfeld an Aktien das beste zu filtern, um damit in die Jahre 2021 bis 2030 zu starten. Dann ist die aktuelle Phase irgendwann rückblickend die Chance Ihres Investorenlebens.

Wir haben mal ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, nach denen wir im Börsenbrief auch unsere Anlageallokation vornehmen, kurz- und auch mittelfristig.

Priorität hat dabei die Psychologie! Laufen Sie niemals Bärenmarktrallys nach, verkaufen Sie niemals verzweifelt an Tagen, an denen alle Aktien loswerden wollen. Wir handeln seit Wochen konsequent antizyklisch und dies funktioniert jeden Tag aufs Neue. Hat man seinen Kopf einmal darauf gepolt, nicht mit der Herde zu laufen, macht das Depot Sprünge. Und zwar nach oben. Die Strategie des Rein Grätschens in die Erholungen funktioniert, man muss die Zwischenerholungen nutzen, um abzusichern. Dazu schaut man auf das Fundamentale.