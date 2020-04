Die Notenbanken rund um den Globus lassen Geld drucken, um den Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Die Politik verabschiedet ein Hilfsprogramm nach dem anderen, um Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Staaten das Überleben und sozialen Frieden zu sichern. Eine Entwicklung, die den Goldpreis steigen lässt.

Händlern geht die Ware aus

Physisches Gold ist mal wieder sehr begehrt. Den letzten Hype erlebte die sicherste Währung der Welt im Anschluss an die Finanzkrise von 2009 bis 2011. In der Zeit schossen Gold-Händler in deutschen Innenstädten wie Pilze aus dem Boden. Besorgte Anleger standen bei den namhaften Handelshäusern für Barren und Münzen an, um ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Rund zehn Jahre später und nach einer langen Phase des konjunkturellen Aufschwungs, teilen Edelmetall-Händler wie z.B. Degussa bei beliebten Gold-Produkten wieder mit, dass die Ware ‚in Kürze verfügbar‘ sei. Mit anderen Worten, die Nachfrage übersteigt das Angebot - aber Gold gehört als Pflichtanteil in ein gut diversifiziertes Depot.

Quelle: https://shop.degussa-goldhandel.de/gold/goldbarren/investmentbarren, Stand 12.04.2020

Aktie als Alternative zu Barren und Münzen

Alternative Anlagemöglichkeiten in Gold bieten Fonds und Zertifikate. Am Ende des Tages müssen Investoren jedoch selbst entscheiden, ob die Verbriefungen von Emittenten ausreichend sind oder der wahre Wert physisch vorliegen muss, um ein Gefühl der Sicherheit zu gewinnen. Es ist zu erwarten, dass auch die Nachfrage nach Aktien von Gold-Unternehmen wieder zunehmen wird. Die Wertschöpfung von Gold besteht aus unterschiedlichen Phasen. Der Werttreiber für Aktien in Phasen der Exploration, Entwicklung und Produktion kann unterschiedliche Anreize für Investoren bieten. Am Ende des Tages kann der Anteil an einem Gold-Unternehmen mehr Wert sein, als ein Versprechen einer Bank.

Exploration bietet höchstes Potenzial

Das höchste Kurspotenzial haben Aktien in der Explorationsphase. Besonders wichtig ist, dass das Management bereits Erfahrungen vorweisen kann und das Unternehmen in einer Region tätig ist, in der auch andere Gesellschaften schon erfolgreich sind. Darüber hinaus ist eine Notierung an einer etablierten Börse wichtig, damit Investoren sich beteiligen und die Entwicklung anhand von Finanzberichten sowie Mitteilungen transparent verfolgen können.

Erfolgreiche Exploration in Westafrika

Das kanadische Unternehmen Desert Gold Ventures notiert an der Heimatbörse TSX-Venture und ist darüber hinaus auch in Frankfurt gelistet. Als Explorer fokussiert sich das Unternehmen (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU) auf die Erkundung von Gebieten, um Gold-Vorkommen nachzuweisen. Im Idealfall kann das Unternehmen ein Portfolio an Gold-Reserven aufbauen und wird dann von einem großen Produzenten übernommen. Ob der Lebenszyklus von Desert Gold auch so aussehen wird, das wird sich zeigen. Das Unternehmen hat in Mali, im Westen von Afrika, Gebiete und konnte bereits in der Nähe der Grenze zum benachbarten Senegal u.a. Gold-Vorkommen mit 6,3 g/t über eine Länge von 13 m nachweisen.

Hohe Ziele, großes Potenzial

In Westafrika sind auch namhafte Unternehmen wie Allied Gold, B2Gold, Barrick Gold und Endeavour Mining erfolgreich tätig. Im Jahr 2018 war Mali mit einer Produktion von über 2 Mio. Unzen der viertgrößte Gold-Lieferant. Die Reserven des Landes betragen bereits über 35 Mio. Unzen. Die Erwartungen des Managements von Desert Gold Ventures sind hoch, denn als Ziel sollen eine bis 6 Mio. Unzen Gold nachgewiesen werden. Das Unternehmen hat bereits 19 Zonen identifiziert und kann entsprechende Bohrprogramme planen.

Noch unbekannte Perle mit Potenzial

Aufgrund der aktuellen allgemeinen Verunsicherung an den Kapitalmärkten, sind die Aktien von kleinen Gold-Unternehmen noch nicht im Fokus der Allgemeinheit. Aufgrund des mangelnden Angebotes von Gold-Produkten, das sowohl der hohen Nachfrage als auch den Lieferproblemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geschuldet ist, ist mit einem weiterhin steigenden Goldpreis zu rechnen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass das Interesse für namhafte Gold-Unternehmen und deren Aktienkurse steigen werden. Der Börsenwert von Desert Gold Ventures (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU) beträgt derzeit noch weniger als 10 Mio. CAD. Bei steigendem Goldpreis und weiteren erfolgreichen Bohrungen auf dem 300 qkm großem Hauptprojekt ‚Senegal Mali Shear Zone‘ (‚SMSZ‘), ist das Kurspotenzial der Aktie enorm.

Die Heimatbörse in Toronto ist heute geöffnet und die Aktie von Desert Gold Ventures entsprechend handelbar.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

