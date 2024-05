92 Prozent aller im US-Gesamtindex S&P 500 notierten Unternehmen haben inzwischen ihre Quartalsergebnisse präsentiert. Damit liegt der Höhepunkt der aktuellen Earnings Season hinter den Anlegern – vorbei ist sie damit aber noch lange nicht, im Gegenteil:

In der kommenden Woche steht noch der Geschäftsbericht des Magnificent-Seven-Wertes Nvidia aus, während in den kommenden Tagen vor allem viele in den USA gelistete chinesische Unternehmen Einblick in ihre Zahlen geben werden, so zum Beispiel Alibaba bereits am Dienstag.