Das neue Rating der US-Investmentbank lautet "Gleichgewichten" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar. Zuvor hatten die Experten Baidu mit "Übergewichten" und einem Zwölfmonatsziel von 140 US-Dollar bewertet.

Als Grund für ihre veränderte Einschätzung nennen die Analysten die anhaltende Schwäche im Werbegeschäft. Auch mit der Entwicklung der KI-Umsätze zeigt sich Morgan Stanley nur bedingt zufrieden. Diese verlaufe schleppend und hänge bei der Kundenbindung hinterher.

Positiv hingegen hebt das Analystenteam die Cloud hervor, vor allem im Geschäftskundenbereich gelinge es Baidu, Unternehmen für seine KI-Plattform zu gewinnen. Zugleich erwartet Morgan Stanley stabile Margen, auch weil die Investitionskosten nach Rekordausgaben im vergangenen Jahr wieder sinken dürften.

Mehrheit der Analysten empfiehlt Baidu zum Kauf

Ungeachtet der Herabstufung überwiegen gegenüber der Aktie von Baidu die positiven Stimmen. Von insgesamt 36 Wall-Street-Analysten raten 32 zum Kauf, während dreimal zum Halten und nur einmal der Verkauf empfohlen wird.

Das mittlere Kursziel liegt bei 152,13 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag ein Potenzial von 35 Prozent bedeutet. Das ist deutlich mehr als die von Morgan Stanley geschätzte Upside von 11 Prozent.

Aktie zeigt sich von Herabstufung unbeeindruckt

Vor dem Wochenende zeigt sich die Aktie von dem Downgrade unbeeindruckt. Am Handelsplatz in Hongkong wurden die Vortagesgewinne an der Technologiebörse Nasdaq bestätigt, die Aktie schloss hier um 2,3 Prozent höher.

In der US-Vorbörse wird Baidu mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent gehandelt und kann sich damit im Bereich von 113,00 US-Dollar behaupten. Dieses Kursniveau stellt eine gute Ausgangsbasis für einen Ausbruchsversuch über den Horizontalwiderstand sowie die 200-Tage-Linie bei etwa 115 US-Dollar dar.

Fazit: Nicht verunsichern lassen und dranbleiben!

Die Analysten von Morgan Stanley haben der Aktie von Baidu nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen ein Downgrade verpasst, sind mit ihrer Empfehlung "Gleichgewichten" aber klar in der Minderheit, denn die überwiegende Zahl der Experten empfiehlt das Papier zum Kauf.

Anleger sollten die Empfehlung von Morgan Stanley daher ignorieren und an ihren Positionen festhalten beziehungsweise, die Gelegenheit zum Einstieg nutzen: Mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,4 handelt die Aktie fast 40 Prozent unter ihrem langjährigen Bewertungsmittel.

wallstreetONLINE hatte vor einigen Wochen ein Discount-Zertifikat auf Baidu empfohlen. Das Papier mit der WKN MB81YC hat sich seither um 8,8 Prozent verteuert, bietet Anlegern aber weiter eine Renditechance von knapp 38 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

