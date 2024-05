Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!

Vor allem beim Umsatzwachstum kann der Konkurrent von Alibaba überzeugen und eine im Vergleich zu den vergangenen Quartalen starke Entwicklung präsentieren: Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um sieben Prozent auf 36 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Analystenerwartungen um 320 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Dank einer Margenverbesserung um 0,2 Prozentpunkte von 3,9 auf 4,1 Prozent gelang außerdem auch beim Gewinn eine deutliche Steigerung. Der pro Aktie erzielte Ertrag kletterte um 13,0 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Experten hatten vorab auf 0,64 US-Dollar pro Anteilsschein und damit ein Ergebnis unter dem Vorjahresniveau getippt.

Ohnehin riesiger Cash-Berg wird noch höher

Insgesamt beläuft sich der in den vergangenen drei Monaten erzielte, den Anteilseignern zukommende Gewinn auf 1,2 Milliarden US-Dollar, wodurch der Bestand an liquiden Mitteln auf insgesamt 24,8 Milliarden US-Dollar angewachsen ist und sich damit nicht vor dem Cash-Berg von Baidu verstecken muss.

Damit machen liquide Mittel fast die Hälfte der Marktkapitalisierung des Unternehmens aus, was dem Management umfangreiche Aktienrückkäufe ermöglicht.

In den ersten fünf Monaten des Jahres kaufte JD.com Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zurück und verringerte die Anzahl der ausstehenden Anteile so um 3,1 Prozent. Insgesamt stehen dem Konzern ohne weitere Aufsichtsratsbeschlüsse noch 2,3 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung.

Aktie zündet schon in der US-Vorbörse den Turbo

Anleger scheinen am Donnerstag keine Mühe zu haben, Gefallen an dem von JD.com vorgelegten Quartalsergebnis zu finden. Die Aktie kletterte in der US-Vorbörse aus dem Stand um über fünf Prozent und kann derzeit einen Zuwachs von 4,1 Prozent behaupten (Stand: 12:50 Uhr).

Dadurch verbessert sich die in diesem Jahr erzielte Performance auf rund 20 Prozent. Nichtsdestotrotz steht gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer ein Minus von etwa sieben Prozent zu Buche. Es besteht also noch deutliches Nachholpotenzial.

Das gilt erst recht mit Blick auf die Bewertung der Aktie, für die gegenwärtig das 10,6-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch gelegt werden muss. Der historische Durchschnitt beträgt 33, während das Branchenmittel um die 15 liegt. Nicht vergessen werden darf außerdem die Dividende in Höhe von 2,3 Prozent, die eine der höchsten unter den bekannten China-Aktien darstellt.

Fazit: Äußerst attraktives Gesamtpaket

Nach dem starken Geschäftsbericht empfiehlt sich nach Alibaba und Baidu auch die Aktie von JD.com zum Kauf. Das Umsatzwachstum von sieben Prozent ist das höchste seit zwei Jahren, gleichzeitig hat das Unternehmen seine zeitweise schwächelnde Marge wieder verbessern können, was zu einem deutlich höheren Gewinn als erwartet geführt hat.

Damit bietet die Aktie ein äußerst attraktives Gesamtpaket aus wiederbeschleunigtem Wachstum, einer günstigen Bewertung, soliden Unternehmensfinanzen und einer für China-Aktien überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Wer als Anleger politische Risiken nicht scheut, sollte hier zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion