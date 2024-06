Die Aktienmärkte notieren trotz der Schwankungen in den letzten Wochen weiter nahe ihren Höchstständen. Und viele Anleger sind weiterhin in Kauflaune: Der "globale Risikoappetit-Index" der UBS deutet aktuell auf ein starkes Momentum hin. Das Barometer liegt aktuell 0,8 Standardabweichungen über dem Durchschnitt. Dieser Wert deutet auf eine erwartete durchschnittliche Rendite von 10,2 Prozent für globale Aktien in den nächsten 12 Monaten hin.

UBS-Stratege Andrew Garthwaite zählt in einer aktuellen Analyse weitere Gründe auf, warum die Rallye noch lange nicht am Ende sein könnte. So deuten die führenden Indikatoren auf eine Abschwächung des Lohnwachstums in den USA von bisher 4 bis 4,5 auf 3 bis 3,5 Prozent hin. Dies signalisiert eine Entspannung auf Inflationsseite, unterstützt die Gewinnmargen der Unternehmen und verlängert den Wirtschaftszyklus.