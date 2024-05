Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht von Appaloosa Management hervorgeht, ist Alibaba nach dem Kauf von Aktien im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar nun die größte Position des Fonds.

Der Hedgefonds des Milliardärs David Tepper hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 seine Wetten auf chinesische Technologiewerte erhöht, während er sein Engagement bei einigen großen US-amerikanischen Namen reduziert hat.

Außerdem hat der Fonds seine Beteiligungen an PDD Holdings und Baidu deutlich aufgestockt, so dass beide in die Liste der zehn größten Beteiligungen aufrückten, wie aus SEC-Mitteilungen des Fonds und VerityData hervorgeht.

Auch die Neuzugänge des Fonds sind chinesisch geprägt. Zu den Aktien, die Appaloosa im ersten Quartal hinzufügte, die aber nicht ausreichten, um in die Top Holdings aufzusteigen, gehören der iShares FTSE China Large-Cap ETF, der Kraneshares CSI China Internet ETF, JD.com, sowie Adobe.

Appaloosa hält nach wie vor beträchtliche Positionen in US-Technologieaktien, reduzierte jedoch im Quartalsverlauf viele davon, darunter Alphabet und Meta Platforms. Der Fonds gab außerdem bekannt, dass er Verkaufsoptionen auf Microsoft hält, was auf weitere Verkäufe im zweiten Quartal hindeuten könnte.

Außerhalb des Technologiesektors verkaufte Appaloosa eine kleine Position in dem Krankenhausunternehmen HCA Holdings und stockte eine kleine Position in dem angeschlagenen Flugzeughersteller Boeing auf.

Aus dem vierteljährlichen Hedgefondsbericht geht nicht hervor, wann oder zu welchem Preis die Transaktionen getätigt wurden oder ob sich die Positionen seit Ende März verändert haben. Chinesische Technologieaktien tendieren jedoch nach oben, der Kraneshares-China-ETF stieg im zweiten Quartal bislang um 19 Prozent.

Tepper gründete Appaloosa vor mehr als 30 Jahren und kündigte 2019 an, den Fonds in ein Family Office umzuwandeln. Tepper war in der Vergangenheit überaus erfolgreich und wurde von der Zeitschrift Forbes als der "wahrscheinlich größte Hedgefonds-Manager seiner Generation" bezeichnet.

Sein Hedgefonds hat in den vergangenen drei Jahren den US-Leitindex S&P 500 um 15 Prozent übertroffen, was angesichts des makroökonomischen Umfelds eine beachtliche Leistung ist. Ihm gehört auch die Football-Mannschaft Carolina Panthers aus der NFL.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion