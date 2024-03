Überall rennen Anlegern Unternehmen, die im Bereich künstlicher Intelligenz aktiv und erfolgreich sind, die Türen ein – nur beim aussichtsreichen chinesischen Internetriesen Baidu nicht. Seit dem Jahreswechsel haben die Papiere trotz zuletzt guter Quartalszahlen 13 Prozent an Wert verloren.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/20/bidu-20032024.jpg

Bislang schwacher Kursverlauf, aber ...

Zunächst einmal gibt es im Kursverlauf des Suchmaschinenanbieters nichts zu beschönigen, im Jahresvergleich stehen Verluste von 31 Prozent auf der Anzeigetafel und das trotz einer zwischenzeitlichen Verdoppelung gegenüber dem im Herbst 2022 markierten Kapitulationstief bei 75 US-Dollar.

Erst vor wenigen Tagen fiel Baidu ungeachtet des Rückenwinds an der Börse in Hongkong auf ein neues 52-Wochen-Tief, was üblicherweise ein Verkaufssignal bedeutet. Den Käufern der Aktie gelang es inzwischen aber, im Bereich von 98 US-Dollar einen Doppelboden zu etablieren. Von hieraus ist ein Rebound zur wichtigen Marke von 110 US-Dollar angelaufen.

... fallender Keil vor bullisher Auflösung?

Übergeordnet hat die Aktie einen fallenden Keil ausgebildet. Diese Formation darf Anlegern ungeachtet des schwierigen Kursverlaufs Hoffnung machen, denn diese werden oft bullish aufgelöst und haben dann besonders dynamische Aufwärtsimpulse zur Folge.

Damit das gelingt, muss zunächst aber der Sprung über die Abwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 110 US-Dollar verläuft, gelingen. Dieses Vorhaben ist mit Blick in die technische Indikation alles andere als unwahrscheinlich, denn sowohl im Relative-Stärke-Index als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen bullishe Divergenzen vor.

Obwohl der Kurs in den vergangenen Monaten immer weiter gefallen ist, haben RSI und MACD gegen den Trend der Aktie Aufwärtstrends ausgebildet. Solche Divergenzen sind in aller Regel die Vorboten übergeordneter Trendwenden.

Chance auf 50-Prozent-Rallye

Aktuell notiert der MACD noch mit negativem Vorzeichen, zeigt also einen Abwärtstrend der Aktie an. Viel fehlt für den Vorzeichenwechsel allerdings nicht mehr, zumal dem Trendstärkeindikator erst kürzlich der Sprung über die Signallinie gelungen ist, was ebenfalls ein Zeichen der Entspannung ist.

Der neutral notierende RSI jedenfalls lässt genügend Spielraum für einen unmittelbaren Anstieg über 110 US-Dollar. Konsolidierungsbedarf dürfte erst nach einer ausgedehnten Ausbruchsrallye bestehen. Eine solche könnte in einem ersten Impuls 125 US-Dollar erreichen. Mittelfristig sollten im Bull-Case Kurse zwischen 140 und 160 US-Dollar möglich sein.

Hier wäre Baidu auf Basis der Gewinnschätzungen für 2024 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 bis 14,5 bewertet. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt mit 16 (laufend) beziehungsweise 17,4 (erwartet) noch deutlich darüber. Fundamental sind daher sogar noch höhere Kurse als 160 US-Dollar zu erwarten.

Der Bear-Case wäre im Fall der Auflösung des fallenden Keils nach unten ein erneuter Test des Kapitulationstiefs von etwa 75 US-Dollar, was auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch ein Abwärtspotenzial von 28 Prozent bedeutet. Nach oben hingegen sind 35 bis 54 Prozent drin.

Darf es noch ein bisschen mehr sein? So geht's!

Vor allem für Kurse zwischen dem aktuellen Kursniveau und dem mittleren Ziel von 150 US-Dollar können Anleger ihre Chancen deutlich verbessern, wenn sie Baidu mithilfe eines Discount-Zertifikates mit Rabatt kaufen. Wie das funktioniert, kann hier nachgelesen werden: Aktien kaufen mit Rabatt – so geht's!

Das aktuelle Setup ist wie gemacht für das Zertifikat MB81YC mit einem Cap bei 150 US-Dollar. Mit dessen Hilfe sind bis Weihnachten 50 Prozent drin! Das Auszahlungsprofil lautet wie folgt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MB81YC (Cap bei 150 USD) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 103,80 $ Kaufpreis Zertifikat * 91,90 € Cap 150 $ Verkaufspreis Aktie 75 $ 105 $ 150 $ Wertentw. m. Zertifikat 68,67 € 96,14 € 137,34 € Rendite Aktie -27,7 % +1,2 % +44,5 % Rendite Zertifikat -25,3 % +4,6 % +49,5 % Outperformancepunkt 155,18 $

* Stand: 20. März, 20:55 Uhr (MEZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Der Vorteil des Zertifikates MB81YC liegt gegenüber dem Direktkauf der Aktie darin, für einen weiten Preisbereich von Baidu eine bessere Performance zu liefern – selbst dann, wenn die Aktie bis zum Verfallstag am 20. Dezember (das Produkt kann unabhängig von diesem jederzeit verkauft werden) auf der Stelle treten oder zurücksetzen sollte. Gegenwärtig bietet das Zertifikat eine Seitwärtsrendite von etwa vier Prozent.

Fazit: 110 US-Dollar und die Post geht ab!

Der chinesische Internetwert Baidu, bislang der einzige im Reich der Mitte, der einen Microsoft und Alphabet vergleichbar leistungsfähigen Chatbot vorweisen kann, hat trotz anhaltender Verluste in den vergangenen zwölf Monaten ein potenziell konstruktives Chartmuster etabliert.

Kann dieses für Kurse oberhalb von 110 US-Dollar aktiviert werden, winken kräftige Kursgewinne, die Anleger mithilfe eines Discount-Zertifikates noch verbessern können. Dieses bietet auch eine Risikominimierung, sollte der Verkaufsdruck in der fundamental aussichtsreichen KI-Aktie anhalten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion