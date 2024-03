Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Besonders die Transaktionserlöse kletterten mit einem Zuwachs von 357 Prozent auf 5,67 Milliarden US-Dollar kräftig. Das beweist die hohe Skalierbarkeit des Plattform- und Marktplatzmodells einerseits und das enorme Warenvolumen, das über Temu inzwischen abgewickelt wird, andererseits.

Gefahr für Alibaba und Amazon?

Zumindest in der Pressemitteilung ließ sich das Unternehmen hier allerdings nicht näher in die Karten schauen, möglicherweise folgen in der noch anstehenden Pressekonferenz genauere Zahlen. Für die dürften sich insbesondere Anleger von Alibaba und Amazon interessieren, deren Marketplaces zunehmend durch den Erfolg von Temu unter Druck geraten.

Mit den Quartalszahlen stellte PDD Holdings am Mittwoch auch gleich seinen Gesamtjahresbericht vor. Insgesamt erlösten die Chinesen im abgelaufenen Geschäftsjahr 34,9 Milliarden US-Dollar, das bedeutet gegenüber 2022 ein Plus von 90 Prozent. Der daraus erzielte (bereinigte) Nettogewinn kletterte um 72 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden US-Dollar

Zahlen werden mit Begeisterung gekauft

In der US-Vorbörse werden die Zahlen mit Begeisterung aufgenommen, die Aktie klettert unter hohen Handelsumsätzen um derzeit 14 Prozent (Stand: 12:25 Uhr) auf rund 145 US-Dollar. Am Optionsmarkt war vorab eine Kursbewegung von 12,3 Prozent eingepreist, diese hat PDD Holdings also inzwischen vollständig ausgeschöpft.

Das muss aber nicht bedeuten, dass die Aktie heute nicht noch weiter steigen kann: In fünf der sechs vergangenen Quartale bewegte sich das Papier deutlich stärker als zuvor eingepreist wurde. Ebenfalls fünf Mal ging es dabei für die Aktie bergauf.

Ausblick lässt noch auf sich warten

In der Pressemitteilung selbst hatte sich PDD Holdings allerdings noch nicht zum Ausblick, weder für das kommende Quartal noch für das Gesamtjahr, geäußert. Diese Hürde muss das Unternehmen also noch nehmen.

Sollten die Erwartungen des Marktes hier nicht getroffen werden, könnte die Aktie noch einmal unter Druck geraten. Angesichts des enormen Erfolgs im vergangenen Jahr dürfte PDD Holdings hier allerdings kaum enttäuschen.

Fazit: Signalwirkung und neue Allzeithochs voraus?

Die Aktie von PDD Holdings lässt nach einem sensationellen Geschäftsbericht die Muskeln spielen und legt in der US-Vorbörse kräftig zu. Mit Kursgewinnen von etwa 80 Prozent ist der Titel einer der wenigen chinesischen Basiswerte, der in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt überzeugen konnte.

Daher könnte von der Kursreaktion bei PDD Holdings am Mittwoch eine Signalwirkung auch für andere chinesische Aktien ausgehen, zumal viele deutlich günstig bewertet sind.

Die Kursexplosion hat sich der Amazon-Jäger nach diesen Zahlen allerdings redlich verdient. Nur wenige Prozent trennen die Aktie noch von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 153 US-Dollar, im Bereich von 150 US-Dollar liegt außerdem ein Widerstand. Kann der überwunden werden, dürfte einem Anstieg in Richtung 200 US-Dollar, hier liegt das bisherige Allzeithoch, mittelfristig nur wenig im Wege stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion