Michael Burrys Scion Asset Management hat im ersten Quartal Positionen in Alphabet und Amazon abgestoßen und seine gesamten Positionen in Big Lots, Booking Holdings, MGM Resorts International, Oracle und Warner Bros Discovery verkauft, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht an die Securities and Exchange Commission hervorgeht.

Auf der anderen Seite tätigte er Käufe von mehr als 440.000 Anteilen des Sprott Physical Gold Trust (PHYS) im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar. Der geschlossene Fonds hält sein Vermögen in physischen Goldbarren und stellt nun Burrys größte Wette dar. Außerdem erhöhte er seine Bestände an chinesischen Unternehmen, darunter Alibaba und JD.com. Beide Unternehmen werden in den USA als American Depository Receipts (ADRs) gehandelt. Zu seinen Top-Holdings gehörten Ende März auch HCA Healthcare, Citigroup und Block.