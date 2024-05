Alles begann damit, dass Alibaba-Gründer Jack Ma sich mit dem kommunistischen Regime Chinas anlegte, indem er die Bankvorschriften kritisierte. Das war ein Tag, nachdem das Alibaba-Schwesterunternehmen Ant Financial seinen Börsengang angesetzt hatte. Das Unternehmen wurde mit einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar belegt, weil es monopolistische Praktiken anwandte. Der Börsengang von Ant wurde bald darauf auf Eis gelegt. Ma begab sich ins selbst auferlegte Exil und überließ seinem Vertrauten Daniel Zhang die Leitung der Geschäfte in seiner Abwesenheit.

Erschwerend kam hinzu, dass die chinesische Wirtschaft trotz der Wiedereröffnung nach der COVID-Pandemie weiterhin unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einem deflationären Umfeld litt.

Alibaba wird voraussichtlich einen Nettogewinn von 15,25 Milliarden Yuan (2,11 Milliarden US-Dollar) ausweisen, so die Konsensschätzung der von FactSet befragten Analysten. Im Vergleich dazu lag der Nettogewinn im Vorjahreszeitraum bei 23,52 Milliarden Yuan (3,25 Milliarden US-Dollar). Der Umsatz im vierten Quartal dürfte laut FactSet bei 220,23 Milliarden Yuan (30,44 Milliarden US-Dollar) liegen, verglichen mit 208,20 Milliarden Yuan vor einem Jahr.

Alibaba-Führungskräfte scheinen optimistisch zu sein. Alibaba-CEO Eddie Wu äußerte sich in einer im Februar veröffentlichten Pressemitteilung positiv: "Wir haben ein solides Quartal abgeliefert, da wir unsere fokussierten Strategien unternehmensweit umsetzen."

In der gleichen Pressemitteilung sagte CFO Toby Xu über das Aktienrückkaufprogramm von Alibaba: "Unser Board of Directors hat eine Erhöhung unseres Aktienrückkaufprogramms um 25 Milliarden US-Dollar genehmigt, was unser Vertrauen in die Aussichten unseres Geschäfts und unseres Cashflows zeigt. Unser konsequenter Aktienrückkauf hat auch die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert und gleichzeitig eine Steigerung des Gewinns pro Aktie und des Cashflows pro Aktie erzielt."

Der Optionsmarkt erwartet eine Aktienbewegung von plus oder minus 5,20 US-Dollar, was angesichts der Volatilität der Alibaba-Aktie in letzter Zeit niedrig ist. Dies macht etwas mehr als sechs Prozent des Aktienkurses aus und liegt damit am unteren Ende der erwarteten Schwankungen bei den Gewinnen im Allgemeinen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 77,00USD auf Tradegate (13. Mai 2024, 11:27 Uhr) gehandelt.





